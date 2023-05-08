Новое общественное пространство открыли у «Лахта Центра» в Петербурге

Жители Петербурга уже облюбовали новую набережную. Фото: Петр КИБЕР

В Петербурге появился еще один центр притяжения. У «Лахта Центра» открылась новая набережная. Об этом рассказали в пресс-службе правительства горда.

- Для досуга жителей оборудованы многоуровневые деревянные скамейки, дорожки для катания на велосипедах, роликах и самокатах. Обустроены удобные спуски к воде. А для раздельного сбора мусора установлены специальные контейнеры, - сообщает Смольный.

Центральным объектом нового пространства стал зеркальный арт-объект «Перо», он расположился внутри деревянного амфитеатра. На скамейках установлены современные зарядные устройства для телефонов.

В правительстве отметили, что в прошлом году в Петербурге обустроили 51 общественное пространство. Одно из них находится на набережной реки Карповки. Там появились деревянные шезлонги, скамейки в виде рыб, гамаки, спускающиеся к воде ступени амфитеатра, а также фонарное освещение.