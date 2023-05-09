Александр Беглов поздравил жителей Петербурга в Днем Победы

Александр Беглов поздравил жителе Петербурга в Днем Победы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Законодательного собрания Александр Бельский поздравили жителей Северной столицы с Днем Победы. 9 мая в 10 часов утра на Дворцовой площади начался парад победы.

- 78 лет назад Советская армия разгромила фашизм. Вызволила из рабства и спасла от уничтожения десятки миллионов людей. Грозная техника и живая сила всей Европы оказались бессильны против русского оружия, отваги и мужества русского солдата, выдержки и стойкости нашего народа, - отметил губернатор и глава ЗакСа.

Беглов напомнил, что во время войны в Ленинграде из-за блокады не осталось ни одной семьи, которую обошло бы бедой военное лихолетье.

- Желаем жителям города на Неве здоровья, благополучия и мирного неба над головой.