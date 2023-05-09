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НовостиОбщество9 мая 2023 11:25

Стихийное шествие «Бессмертного полка» образовалось в Петербурге

Сотни горожан вышли на Невский проспект с портретами своих близких
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Стихийное шествие «Бессмертного полка» образовалось в Петербурге

Стихийное шествие «Бессмертного полка» образовалось в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 9 часов утра 9 мая 2023 года, когда на Ростральных колоннах зажгли факелы, началось празднование Дня Победы. В этом году в Северной столице отменили воздушную часть парада, а также традиционное шествие "Бессмертного полка". Но несмотря на это горожане сами устроили стихийное шествие. Многие пришли на Парад Победы с портретами своих отцом и матерей, дедушек и бабушек и других близких, воевавших во время Великой Отечественной войны.

Люди сами пришли с портретами своих близких

Люди сами пришли с портретами своих близких

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Шествие само образовалось на Невском проспекте, - передает корреспондент с места событий.

После Парада Победы, который прошел на Дворцовой площади, народ ринулся на Невский проспект, где продолжился праздник.

Многие продолжили шествие по Невскому

Многие продолжили шествие по Невскому

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что праздничный день завершится масштабный салютом, который прогремит с Петропавловской крепости в 22:00 часов вечера.