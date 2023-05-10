Станцию метро «Выборгская» в Петербурге закрыли на вход утром 10 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Снова в Санкт-Петербурге закрыли на вход станцию метро "Выборгская". Ограничение для пассажиров ввели утром 10 мая 2023 года. Это связано с ремонтом, который ведется в вестибюле. Об этом сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

- В 8:40 станция "Выборгская" закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями "Лесная", "Площадь Ленина", - рассказали в пресс-службе метро.

Напомним, что пока "Выборгская" закрыта на вход, до станций "Лесная", "Площадь Ленина" или же "Петроградская" можно добраться на наземном транспорте: автобусы № 86, 267, 230 и 267, а также на трамваях № 20 и 61.

Также со 2 мая по 17 сентября ведется ремонт на станции "Василеостровская", из-за чего с 8:00 до 10:30 и с 16:00 до 20:00 вход в вестибюль ограничен. Пассажирам рекомендуется пользоваться другими станциями, либо наземным транспортом.