Специалиста по производству шампанского ищут в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге появилась вакансия мечты для тех, кто любит игристые вина. В городе ищут специалиста по шампанизации. Будущему работнику предстоит овладеть навыками профессии аппаратчика цеха шампанизации, а работодатель готов обучать работника и платить ему более 50 тысяч рублей в месяц. Об этом 10 мая 2023 года сообщает сервис hh.ru.

- Работа с сосудами под давлением, а также учет шампанского и ведение различных журналов. От кандидата требуются ответственность, целеустремленность, желание обучаться. Преимуществом для соискателя станет опыт работы на производствах или в пищевой сфере, - говорится в вакансии.

Работодатель гарантирует своему сотруднику официальное трудоустройство и график по 12 часов с работой два через два дня, а также льготное питание. Отметим, что с начала года количество вакансий для специалистов знающих, как обращаться с шампанским и понимающих нюансы виноделия в России достаточно малое – чуть более 100 вакансий.