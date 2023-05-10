Мужчина развратил 8-летнюю девочку из Петербурга

Педофил развращал в соцсети ученицу второго класса из Невского района Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает педофила, который развращает детей через социальные сети. Жертвой неизвестного мужчины стада восьмилетняя девочка, которая повелась на переписку с незнакомцем. Об этом подробно 10 мая 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Утром 9 мая в полицию Невского района обратилась 36-летняя женщина. Она рассказала, что 7 и 8 мая неизвестный под ником «Артем» в одном мессенджере вел переписку с ее дочерью, ученицей второго класса. Переписка была очень сексуального характера, - рассказал источник.

Оказалось, что мужчина просил девочку присылать ему различные видео сексуального характера. Школьница повелась на уговоры незнакомца и сделала то, о чем он ее просил.

Известно, что семья у девочки полная и благополучная. На данный момент следственный комитет возбудил уголовное дело. Проводится проверка и розыск педофила.