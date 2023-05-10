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НовостиОбщество10 мая 2023 6:48

Проезд по набережной Фонтанки в Петербурге ограничат с 10 мая до осени

Ограничение введут рядом с Невским проспектом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Временные дорожные ограничения введут с 10 мая в Невском и Центральном районах Петербурга

Временные дорожные ограничения введут с 10 мая в Невском и Центральном районах Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга сообщила о новых ограничениях на дорогах города. Так, с 10 мая 2023 года проезд ограничат сразу в двух районах города: Невском и Центральном. Об этом рассказали в Смольном.

- С 10 мая по 1 сентября в Центральном районе будет ограничен проезд по набережной реки Фонтанки у Невского проспекта. Ограничения связаны с ремонтными работами на дороге, - предупредили в ГАТИ.

Еще больше времени уйдет на работы по строительству газопровода в Невском районе города. С 10 мая по 17 ноября в связи с этим будет ограничен проезд всего транспорта по Товарищескому проспекту у улицы Подвойского.

Водителей просят быть как можно более внимательными в связи с данными перекрытиями и заранее продумывать свои маршруты, чтобы не оказываться в пробках.