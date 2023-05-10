Петербург увеличит субсидирование авиаперелетов на 11,5%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Северной столицы планируют увеличить финансирование субсидированных региональных перевозок. В этом году на эти цели хотят потратить 168 миллионов рублей. Это на 11,5 процентов больше, чем в прошлом году. Об этом 10 мая пишет «Коммерсант».

- Рост региональной поддержки происходит на фоне сокращения федеральных субсидий. Эксперты считают, что на объеме внутренних перевозок из петербургского аэропорта это практически не отразится, - сообщает издание.

В пресс-службе комитета по транспорту сообщили, что в ближайшее время будет организован конкурсный отбор для заключения соглашения с авиаперевозчиками на субсидирование. В прошлом году на эти цели было потрачено 150,7 миллионов рублей.

Напомним, в прошлом году аэропорт Пулково обслужил 18,2 миллиона пассажиров. 15,8 миллионов из них путешествовали по России. В первом квартале этого года в других городах страны побывали 3,3 миллиона человек.