Спрос на элитное жилье в Петербурге сократился на 60% за год. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцы стали реже покупать элитную недвижимость. По данным NF Group, продажи на первичном рынке жилья этой категории сократились на 60 процентов в текущем году по сравнению с таким же периодом 2022 года. Хотя с января по март застройщики сдали 38 таких квартир.

- Эксперты подчеркивают, что снижение количества сделок носит как экономический, так и психологический характер, - пишет «Деловой Петербург».

По словам специалистов, с экономической точки зрения проблема в том, что рубль то обваливался, то укреплялся. Поэтому в прошлом году многие клиенты взяли паузу, которая продолжается до сих пор.

Цены на элитное жилье при этом перестали снижаться. Сейчас стоимость квадратного метра в Северной столице остается на уровне прошлого квартала и составляет 541 тысячу рублей.