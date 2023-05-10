Мужчине перерезали горло в баре на Васильевском острове в Петербурге

Петербуржцу перерезали горло в баре на Васильевском острове Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчине перерезали горло, когда он отдыхал в одном из баров на Васильевском острове. Трагедия произошла в ночь на 9 мая 2023 года в заведении на Среднем проспекте В.О. Мужчина выпивал, однако у него возник конфликт с другим посетителем, который оказался очень агрессивным. Об этом пишет "Мойка78".

- Во время конфликта в баре между посетителями произошла потасовка. В результате один мужчина перерезал ножом горло своему оппоненту, после чего скрылся с места происшествия, - рассказал источник.

Посетители бара вызвали скорую помощь и полицию. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу. Однако из-за очень тяжелого ранения он скончался спустя несколько часов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого уже задержали. Проводится проверка.