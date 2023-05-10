Паромную переправу через Неву открыли у Биржевого моста в Петербурге

В Петербурге открылась паромная переправа через Неву / Фото: Астра Марин

В Санкт-Петербурге снова открыли паромную переправу рядом с Биржевым мостом, который является дублером переправы, пока та все еще находится на ремонте. Вновь через Неву начали курсировать небольшие тримараны, от Петропавловской крепости до Адмиралтейской набережной, 2, к причалу со львами. Об этом 10 мая 2023 года рассказал организатор перевозок группа компаний "Астра Марин".

- Популярность переправы в прошлом году показала актуальность водного транспорта для Петербурга, который является альтернативой другим видам общественного транспорта. Например, переправа по сравнению с автомобилем помогает в два раза быстрее добраться от Адмиралтейства до Петропавловской крепости или обратно, - рассказали в компании.

Переправа открыта каждый день с 11 до 20 часов. Тримараны, рассчитанные на 11 пассажиров, курсируют между причалами каждые 10 минут. Сам путь долиной в 1,3 километр занимает 7 минут.

Стоимость поездки составляет 100 рублей, а детям до 3-х лет места на тримаранах предоставляются бесплатно.