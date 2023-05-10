НКО в сфере науки и образования получат гранты на 5 млн рублей в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург предоставит субсидии социально ориентированным НКО в сфере науки и образования. На эти цели выделено пять миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба Смольного.

- Эта мера поддержки будет способствовать формированию и внедрению современных программ непрерывного образования, обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.

НКО, которые выиграют конкурс и получат субсидии, смогут обучать людей программированию и созданию IT-продуктов, разработке мобильных приложений, облачным вычислениям, цифровому маркетингу и медиа, а также системной аналитике.

Желающих петербуржцев будут учить новым компетенциям дистанционно с применением электронного обучения.