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НовостиОбщество10 мая 2023 12:53

Участок набережной реки Фонтанки у Аничкова моста отремонтируют за 100 млн рублей

В порядок приведут 53 метра дороги
Анастасия НУРАДИЛОВА
В порядок приведут 53 метра дороги.

В порядок приведут 53 метра дороги.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На набережной реки Фонтанки в Северной столице начался капитальный ремонт. Специалисты приведут в порядок участок напротив Аничкова дворца, длина которого составляет 53 метра. Работы проводит АО «Стройинвест». На эти цели потратят 102 миллиона рублей. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

- Для выполнения строительно-монтажных работ проезжая часть набережной будет cужена до шести метров. Для пешеходов предусмотрено движение по противоположному тротуару, - говорится в сообщении организации.

Известно, что ограничения будут действовать до сентября текущего года. А ремонтные работы планируется закончить до конца года.

Несколько лет назад специалисты уже стабилизировали каменную облицовку участка набережной, потому что там произошло смещение гранитных плит. Теперь дорогу отремонтируют полностью.