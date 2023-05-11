Работодатели Петербурга стали интересоваться работниками 50 лет и старше

Работодатели Петербурга заинтересовались работниками 50 лет и старше Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за последний год вырос спрос на работников, которым 50 лет и старше. Все чаще работодатели стали приглашать на собеседования взрослых соискателей. Это отметили 11 мая 2023 года в своем исследовании специалисты сервиса hh.ru.

- Главная причина – в "вымывании" с рынка труда молодых россиян на фоне демографического старения и эмиграции. По данным Росстата, за 2022 год количество работников моложе 35 лет сократилось на 1,3 миллиона человек. Это происходит на фоне высокого спроса на персонал и общего дефицита кадров, - отметили эксперты.

Как и раньше, чаще всего работодатели приглашают на собеседования соискателей в возрасте от 19 до 30 лет. Вторая по популярности группа - 31-40 лет, на соискателей 41 года до 50 лет приходится 11 процентов приглашений. Далее идут молодые работники до 18 лет, а уже после работодатели обращают внимания на тех, кто старше 50 лет.