Половина семей Петербурга не воспользовались материнским капиталом с 2012 года

ЗакС Петербурга предложил расширить возможности материнского капитала Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания предлагают расширить возможности для материнского капитала. Как заявил 11 мая 2023 года парламентарий Денис Четырбок, с 2012 года сертификат на маткапитал получили более 63 тысяч семей с детьми, но половина из них никак этим капиталом не воспользовались. Депутат считает, что причина в ограниченных возможностях сертификата.

- Не думаю, что для семей с детьми дополнительная мера поддержки может быть лишней. Ключевой вопрос, считаю, в самом механизме, в довольно ограниченном перечне целей, на которые можно направить маткапитал, - отметил Четыбок.

Также он указал, что для реализации сертификата необходимо собрать огромное количество документов и чеков, что для многих становится преградой.

Четырбок предложил расширить перечень возможностей, на что тратить средства маткапитала. В частности, он считает, что следует слушать предложения самих горожан.