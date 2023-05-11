Мошенники обманули медсестру из Мурино на 3 млн рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жительница Мурино в Ленинградской области стала жертвой мошенников. 58-летняя женщина, работающая медицинской сестрой в одной из больниц Санкт-Петербурга попалась на телефонный развод. Ей предложили поиграть на бирже, в следствии чего она потеряла 3 миллиона рублей. Об этом 11 мая 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Медсестра обратилась в полицию и рассказала, что 4 мая ей на мобильный телефон позвонил неизвестный человек, который представился биржевым аналитиком. Он предложил женщине заработать на бирже и убедил жертву оформить кредит и перевести денежные средства на указанные им счета, - рассказал источник.

В итоге женщина согласилась и сделала все, как велел мошенник. Но лишилась более 3 миллионов рублей.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемых на данный момент разыскивают.