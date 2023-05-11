Главный синоптик Колесов объявил наступление лета в Петербурге

В городе установилась теплая погода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что 11 мая можно считать началом летнего сезона в Северной столице. Он рассказал, что, как минимум, ближайшие десять дней в Петербурге будет тепло и солнечно.

- Можно констатировать, что в Санкт-Петербурге наступило лето, так как с сегодняшнего дня установлено окончание отопительного периода, - написал синоптик в своем телеграм-канале.

По его словам, на выходных в Северной столице ожидается 20 градусов тепла. Потепление наступило из-за антициклона. Солнце в мае светило уже более 102 часов, но рекорд 2016 года пока не побит: тогда солнечно было более 127 часов.

Напомним, в начале месяца в город пришли холода, а среднесуточная температура составила всего около семи градусов выше ноля. 5 мая в Петербурге шел снег, выпало восемь миллиметров осадков. Это 18 процентов от нормы.