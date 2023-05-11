Директора школы в Петербурге поймали на вымогательстве взяток с учителей / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге руководство одной из школ в Невском районе поймали на вымогательстве взяток с учителей. О поборах узнали в Управлении экономической безопасности и противодействию коррупции, сотрудники которого провели проверку и выявили вымогателей. Об этом 11 мая 2023 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Было установлено три факта получения взяток. В середине декабря 2022 года учитель музыки, учитель иностранных языков и фиктивный работник в общей сложности перечислили руководству школы 202 тысячи рублей. Взамен учителям обещали благоприятные условия труда, в том числе начисление повышенной премии по итогам работы, - рассказали в полиции.

Отмечается, что к поборам причастны директор школы, а также двое его заместителей. Всех подозреваемых доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий.

По факту возбуждено уголовное дело и проводится проверка.