Самолеты из Пулково в Тегеран начнут летать с 1 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самолеты в Тегеран начнут летать из Пулково с 1 июня. Перелеты в этом направлении запустит авиакомпания Nordwind Airlines. Отправиться в Иран пассажиры смогут всего раз в неделю, по четвергам. Об этом сообщает пресс-служба петербургского аэропорта.

- Вылет из Петербурга будет в 10:15, а в Тегеране самолет будет приземляться в 15:20. Из столицы Ирана самолет вылетает в 16:20. В Пулково пассажиры будут уже в 20:35 по местному времени, - говорится в сообщении.

Туристы прилетают в Тегеран чаще всего для знакомства с наследием Персии. Также там можно попробовать аутентичные блюда иранской кухни, а также увидеть красивейшую природу – горы, леса, озера и степи. К слову, Тегеран – один из крупнейших городов Азии.