Доходы Петербурга сократились на 40 млрд к 1 мая 2023 года

Доходы Петербурга сократились на 40 млрд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К 1 мая 2023 года в бюджет Петербурга поступило 397 миллиардов рублей. Эта сумма составила 38 процентов от годового плана. К слову, за аналогичный период прошлого года налоговые и неналоговые поступления оказались на 40 миллиардов больше. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

– Расходы бюджета составили 267 миллиардов рублей. То есть почти четверть от запланированного, – уточнил чиновник.

Он также рассказал, что ожидаемое снижение поступлений от прибыли организаций уже компенсируется. Сейчас доходы города от компаний, входящих в основной круг налогоплательщиков Петербурга, выросли в 1,4 раза.

А от физлиц Северная столица получила 103 миллиарда. Как отмечает Корабельников, наблюдается в этой экономической графе небольшое снижение из-за перехода на единый налоговый платеж. Но по результатам полугодия в правительстве ожидают выход на плановые показатели.