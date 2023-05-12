Без вести пропавшего 63-летнего мужчину три дня ищут в Петербурге

Без вести пропавшего 63-летнего мужчину три дня ищут волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Петербургский вечер начался для волонтеров «ЛизыАлерт» с поисков пропавшего 11 мая 63-летнего мужчины. Как стало известно, он ушел из дома 8 мая и спустя три дня его местоположение по-прежнему неизвестно. Об этом сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда в официальном сообществе ВКонтакте.

– Требуется помощь добровольцев, – обратились к неравнодушным волонтеры.

Как сообщили сотрудники «ЛизыАлерт», когда мужчина покинул дом, на нем были черная куртка, темные джинсы, такие же кроссовки и шапка. Из особых примет на ориентировке отмечен высокий рост – около 180 сантиметров, нормальное телосложение, темный цвет волос и карие глаза.

Как всегда, с любой известной информацией можно обратиться на горячую линию 8 800 700 54 52 или 112. Кроме того, на связи с добровольцами находится инфорг Кристина (Ракша), передать сведения ей можно по телефону 8 921 446 78 85.