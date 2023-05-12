Истерзанную бобриху спасли специалисты «Сирина» в Петербурге

Истерзанную бобриху спасли специалисты «Сирина». Фото: t.me/sirinwildlife

В центр реабилитации диких животных «Сирин» накануне попала измученная и истерзанная соплеменниками бобриха. Там пострадавшую осмотрели. Как выяснилось, найденная – дама в возрасте. В одной из схваток она потеряла глаз. В центре самке дали имя – Василиса. Об этом сообщили в пресс-службе «Сирина».

– Мы занимаемся животными, пострадавшими от людей. Но найденная бобриха пострадала от своих же. Так выглядит естественный отбор в действии, – уточнили в пресс-службе центра.

Как стало известно, старушка просто попалась на глаза неравнодушным людям. Так и оказалась на реабилитации. Прогнозы на оставшуюся жизнь Василисы у специалистов не сильно позитивные. Если животное, в принципе, смогут выходить, то оно будет просто доживать свой срок в вольере. Надежда, тем не менее, угасает последней. Сотрудники центра говорят о крохотном шансе на то, что пострадавшая сможет построить домик, где можно будет растить малышей.