Выпавший из окна многоэтажного дома человек разбился на Гжатской улице в Петербурге

Человек выпал из окна 21 этажа. Фото: vk.com/spb_today

Ужасное происшествие случилось в Калининском районе. Из окна 22-го дома на Гжатской улице в Петербурге выпал человек. Пролетев, как сообщили очевидцы, 21 этаж, он разбился. На место уже прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи. Об этом сообщили свидетели трагедии в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети ВКонтакте.

– Вряд ли выпал. Оказался на середине дороги. Скорее всего, решил свести счеты с жизнью, – сообщила одна из очевидцев в комментариях под постом.

Она также добавила, что выпавший мужчина, а вернее та картина, что осталась после него, максимально нелицеприятна для жителей дома. Кроме очевидно пробитой головы, у погибшего после столкновения с асфальтом вывернулись конечности. К слову, пользователи социальной сети в комментариях выражают сочувствие и соболезнования близким ушедшего.