Военные салюты отгремели в Петербурге 9 мая

Военные салюты отгремели в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Праздничные салюты отгремели 9 мая в Петербурге в прямом и переносном смысле. Так, первый из них запустили с утра – во время Парада Победы на Дворцовой. Специальный дивизион выпустил семь залпов из орудий, расположившихся у стен Петропавловской крепости. Так расставляли акценты в звучащем на площади гимне. Об этом сообщает «Вечерний Петербург».

– Делаем это уже многие годы – в 2024 будем праздновать 25-летие салютного дивизиона. Минимум четыре мероприятия ежегодно. Первое – 27 января, в День полного снятия блокады. Затем – 23 Февраля и 9 Мая. Обычно финальный гремит в честь Дня ВМФ, – цитирует генерал-лейтенанта Сергея Баканеева издание.

Последним аккордом стал выпуск 1000 фейерверочных изделий в небо Северной столицы ровно в десять часов вечера. Они растеклись по сумеречному полотну яркой композицией. В это же время вовсю горел праздничный салют из 30 залпов. Кстати, у каждого из них есть имя: первый и последний – «В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». Промежуточные же назывались по-разному: в честь «города-героя Ленинграда», «Знамени Победы» и «тружеников, ковавших Победу в тылу».