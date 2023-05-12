Мужчина погиб во время пожара в частном доме в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во время пожара погиб мужчина. Все произошло в ночь на пятницу, 12 мая 2023 года, в частном доме, который располагается в Курортном районе Северной столицы. Об этом подробно сообщили в пресс-службе МЧС города.

- В 1:29 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в садоводстве "Песочный". В частном одноэтажном доме с мансардой, размером шесть на 12 метров происходило горение обстановки на первом этаже на площади 40 квадратных метров и мансарды по всей площади, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Огонь охватил дом полностью. С пламенем боролись сразу 20 человек личного состава МЧС Петербурга и четыре единицы специальной техники. Им потребовалось чуть больше часа на то, чтобы потушить огонь.

В результате пожара погиб мужчина. Его тело направлено в морг для установления причины смерти. Причина возникновения пожара также выясняется.