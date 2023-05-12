Тепло до +19 градусов придет в Петербург 12 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге наступила череда хорошей погоды. Синоптики даже отмечают, что это пришло полноценное лето. Но хочется надеяться, что летом будет все же теплее. Но а пока в пятницу, 11 мая 2023 года, в Северной столице прекрасная и солнечная погода без дождей. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня погоду в Северной столице будет формировать восточная периферия антициклона. При переменной облачности в регионе обойдется без дождей, а температурные показатели окажутся на 1-2 градуса выше климатической нормы, - рассказал синоптик.

Днем температура воздуха в Петербурге составит 17-19 градусов тепла, по Ленинградской области разброс от плюс 16 до 21 градуса. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

В субботу в городе пройдут небольшие дожди, зато потеплеет до плюс 18-20 градусов.