Мужчина пострадал на пожаре в Петроградском районе Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Серьезный пожар произошел в ночь на 12 мая 2023 года в Петроградском районе Санкт-Петербурга, в результате которого пострадал человек. Сообщение на пульт экстренной службы поступило во втором часу ночи. На место незамедлительно выехала бригада спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

- В 1:11 часов поступило сообщение о возгорании в доме 15-17 по улице Воскова Петроградского района. В однокомнатной квартире происходило горение обстановки комнаты на площади десяти квадратных метров, - сообщили в пресс-службе спасателей.

На вызов бороться с пламенем прибыли сразу 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. Им потребовалось чуть более часа для того, чтобы потушить огонь.

В результате пожара пострадал мужчина, направлен в медицинское учреждение. Причина возникновения пожара устанавливается.