Тактовое движение электричек между Петербургом и Ораниенбаумом запустят с 22 мая

Тактовое движение электропоездов по маршруту Ораниенбаум – Санкт-Петербург будет организовано с 22 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Между Санкт-Петербургом и Ораниенбаумом с 22 мая 2023 года запустят тактовое движение электричек. Пригородные поезда будут курсировать каждые 15 минут в утреннее время и вечернее. Об этом 12 мая 2023 года сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

- В утренние часы пассажиропоток из Ораниенбаума и Петергофа до центра Петербурга в большей степени составляет рабочее население. Теперь это станет еще удобнее, ведь электропоезда будут курсировать каждые 15 минут, как в утренние часы-пик, так и в вечерние, - сообщил перевозчик.

До Петербурга из Ораниенбаума поездка займет менее часа, а из Петергофа примерно 40 минут. Тактовое отправление из Ораниенбаума назначено на период с 06:30 до 09:00 часов, а из Петербурга с Балтийского вокзала поезда будут отправляться каждые 15 минут с 17:00 до 19:30 часов.

- Развитие Санкт-Петербургского транспортного узла в части пригородных перевозок – одно из приоритетных направлений в нашей текущей работе. Будем продолжать внедрять тактовое движение в систему городского общественного транспорта Петербурга, – сообщил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.