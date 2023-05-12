Петербургский миллиардер построит новый район в Великом Новгороде

Петербургский миллиардер Барабанов анонсировал стройку нового района в Великом Новгороде Фото: Олег ЗОЛОТО

Миллиардер из Санкт-Петербурга Олег Барабанов займется строительством нового квартала в Великом Новгороде. Компания предпринимателя приобрела на банкротных торгах более 20 гектаров земли за 15,9 миллионов рублей. Это участки в Ракомском сельском поселении и на Юрьевском шоссе. Об этом 11 мая 2023 года сообщает "Деловой Петербург".

- На этой территории планируется построить 70 тысяч квадратных метров жилья экономкласса высотой 7-9 этажей. До середины 2024 года планируется завершить разработку концепции, работы на участке начнутся не раньше 2025 года, - пишет издание.

Также известно, что в этом районе в 2024-2026 года планируется строительство большой четырехполосной дороги, которая как раз станет удобной инфраструктурой для будущего квартала. Сколько будет потрачено на строительство домов, на данный момент не сообщается.