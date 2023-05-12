8-балльные пробки сковали движение в Петербурге утром 12 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром пятницы, 12 мая 2023 года, в Санкт-Петербурге началось с жутких пробок. К 9:30 часам уровень заторов на дорогах достиг 8 баллов. Пробки образовались почти во всех районах города, очень плотно стоит КАД. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. По внешней стороне КАД от Комендантского проспекта до Приморского шоссе растянулась пробка в 12,4 километра, - рассказал источник.

Очень плотное движение в 10 баллов наблюдается на проспекте Славы и Народной улице в сторону КАД. Еще одна плотная пробка стоит по проспекту Косыгина, Заневскому проспекту от улицы Передовиков до моста Александра Невского.

Также плотная пробка на Мурманском шоссе и Народной улице от КАД до Володарского моста. В заторе можно потерять более 1 часа.