Труп 15-летнего мальчика нашли на улице в Калининском районе Петербурга

Восьмиклассник упал с 60-метровой высоты в Калининском районе Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в Калининском районе обнаружили труп 15-летнего мальчика. Вечером 11 мая 2023 года в полицию позвонил прохожий человек, который увидел, как подросток упал с высоты с дома на Гжатской улице. Об этом подробно сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 22:23 часа прохожий сообщил о падении человека с дома 22/3 по Гжатской улице. На место прибыли сотрудники полиции и медики, которые обнаружили на асфальте тело 15-летнего ученика восьмого класса. По предварительным данным, он упал с общего балкона 20-го этажа 25-этажного дома, - рассказал источник.

Спустя 22 минуты после этого в полицию обратилась мать подростка. Она сообщила, что ее сын ушел гулять с другом, но что произошло дальше, не знает.

Известно, что семья у мальчика полная и благополучная. Проводится проверка.