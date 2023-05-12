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НовостиПроисшествия12 мая 2023 7:14

Два курьера в Петербурге избили коллегу, не соблюдавшего очередность заказов

Одного подозреваемого уже задержали полицейские
Анастасия НУРАДИЛОВА
Одного мужчину задержали полицейские.

Одного мужчину задержали полицейские.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции задержали мужчину, который напал на доставщика. Все произошло поздно вечером 17 апреля на Коломенской улице в Северной столице. Двое парней распылили в лицо курьера слезоточивую жидкость, и отобрали у него мобильный телефон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Как выяснилось позже, все трое работали курьерами в службе доставки. Они поссорились из-за очередности доставки заказа, все переросло в драку и разбойное нападение, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Одного из подозреваемых, 19-летнего парня, задержали 10 мая на улице Марата. Второго мужчину сотрудники правоохранительных органов еще ищут. Расследование уголовного дела продолжается.