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НовостиАвто12 мая 2023 7:31

Огромная пробка образовалась на КАД Петербурга от проспекта Косыгина до поста ДПС

Машины по несколько минут стоят в заторах
Анастасия НУРАДИЛОВА
На КАД образовалась большая пробка. Фото: vk.com/spb_today

На КАД образовалась большая пробка. Фото: vk.com/spb_today

На кольцевой автодороге утром 12 мая в Петербурге образовалась огромная пробка. Машины выстроились в длинный затор, который начинается на проспекте Косыгина и длится до самого поста ДПС, который находится на 53 километре. Автолюбители начали возмущаться в социальных сетях.

- Чтобы проехать 300 метров, стоим в пробке уже полчаса и почти не продвигаемся вперед, - написала подписчица паблика «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

- Дорогу перекрыли сотрудники ДПС, они останавливают все грузовики и микроавтобусы. Пропускают только легковые машины, - сообщил другой автолюбитель.

Водителям остается только гадать, что на самом деле стало причиной серьезного затора. Некоторые предположили, что всему виной ремонт дороги, а кто-то сетует на юридический форум, который продолжается в Петербурге.