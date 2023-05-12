Женщина погибла в лобовом ДТП в Петербурге

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП на автодороге «Песочное-Киссолово», в котором погибла женщина Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге женщина погибла во время лобового ДТП. Трагическая авария произошла вечером 11 мая 2023 года на 10 километре дороги Песочное-Киссолово. Об этом подробно сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Около 21:50 на 10 километре автодороги Песочное-Киссолово, вне населенного пункта, 42-летний водитель, управляя автомобилем "Ниссан Икс-Трейл" и двигаясь от Выборгского шоссе в сторону деревни Агалатово, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем №Мицубиси Кольт№, под управлением 59-летней женщины, - рассказали в полиции.

В итоге из-за сильного удара и множества полученных травм женщина погибла на месте происшествия. Водитель "Ниссан" был госпитализирован в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

На данный момент полиция проводит проверку и устанавливает детали аварии.