Полиция устроила стрельбу с погоней за пьяным 60-летним мужчиной в Ленинградской области / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленинградской области полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем. Поздно вечером 9 мая 2023 года у дома 1 по улице Говорова в поселке Бородинском Выборгского района дорожные инспекторы заметили автомобиль "Тойота", который гнал по дороге. Стражи порядка попытались его остановить, но водитель лишь увеличил скорость. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Полицейскими было организовано преследование нарушителя. В ходе погони инспектор сделал несколько выстрелов из табельного оружия - сначала в воздух, после в сторону машины. Но водителю иномарки удалось скрыться, - сообщили в полиции.

Инспекторы продолжили поиски и у одного из частных домов в поселке нашли автомобиль гонщика. Сам нарушитель был дома. Оказалось, что 60-летний мужчина находился в состоянии алкогольного освидетельствования, однако проходить освидетельствование он отказался.

Гонщика задержали и доставили в полицию для составления актов об административной отвественности.