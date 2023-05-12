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НовостиПроисшествия12 мая 2023 8:16

Медсестра обожгла ногу 3-летней девочки в Петербурге во время процедуры

Следственный комитет начал проверку
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства причинения термического ожога малолетней

В Санкт-Петербурге следователи устанавливают обстоятельства причинения термического ожога малолетней

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге медицинская сестра одного лечебного учреждения обожгла ногу маленькой пациентке. Инцидент произошел 10 мая 2023 года. После произошедшего трехлетней девочке потребовалась госпитализация. Об этом сообщает следственный комитет Северной столицы.

- Из дома ребенка расположенного в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в тяжелом состоянии была госпитализирована 3-летняя девочка, с термическим ожогом. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили в комитете.

По предварительным данным, медсестра проводила медицинскую процедуру, во время которой обожгла ногу девочке. Как именно это произошло, следствие пока что не сообщает.

По данному факту следственным отделом по Красногвардейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой, будет принято процессуальное решение.