Главный синоптик Петербурга Колесов рассказал о дожде на следующей неделе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе в ближайшее время. По его словам, утром 12 мая температура воздуха достигла 19-21 градусов тепла. Такая тенденция должна сохраниться и на выходных. Об этом синоптик написал в своем телеграм-канале.

- В выходные дни остается теплая погода, но появятся облака и в дневные часы местами, включая и Санкт-Петербург, пройдут кратковременные дожди. Так что, кому повезет, увидит небольшой дождик, - говорится в сообщении.

В Ленинградской области температура воздуха на выходных достигнет 17-22 градусов, а в городе она останется на уровне 20 градусов.

На следующей неделе, по словам Колесова, погода станет облачной, ожидаются кратковременные дожди: особенно в середине недели. Но, к счастью, в Петербурге все равно будет довольно тепло.