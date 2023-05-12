Двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения в высоты в Ленинградской области

Малыш получил травму при падении в Сосновом Бору Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Сосновом Бору Ленинградской области двухлетний малыш попал в реанимацию после падения с высоты. Все произошло днем 11 мая 2023 года у дома 21 на улице Космонавтов, когда мальчик гулял вместе с отцом. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

- В 13:53 часов в службу 112 от прохожей поступило сообщение о том, что у дома 21 по улице Космонавтов лежит ребенок без сознания, не может встать. На место направили спасательные службы, - рассказал источник.

Когда медики прибыли на место, то они выяснили, что мальчик, которому два с половиной года, по недосмотру отца забрался на парапет высотой в два с половиной метра, с которого случайно упал.

В итоге мальчику потребовалась госпитализация. У него закрытая черепно-мозговая травма, а также ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии ребенка поместили в реанимацию. По факту проводится проверка.