Школу на 1250 мест построят на Лиговском проспекте в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще одну школу построят в Северной столице. Соответствующее разрешение подписал Госстройнадзор Петербурга. Образовательное учреждение появится на Лиговском проспекте. Школа сможет принять 1250 учеников. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

- Школу построят на территории проектируемого ЖК «Витебский парк». В здании будет четыре этажа, - говорится в сообщении ведомства.

В образовательном учреждении сделают два отдельных входа для обучающихся начальной и основной школы. На первом этаже для детей благоустроят большой и малый бассейн. Также там появится столовая, которая сможет вместить 650 школьников.

На втором этаже в актовом зале будут проводить репетиции, лекции. Кроме этого, там есть возможность просмотра обучающих фильмов. Здание школы передадут Петербургу на безвозмездной основе.