Четверо детей пропали без вести в Петербурге за сутки

Четверо детей за сутки без вести пропали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за сутки пропали без вести четверо детей. Все произошло 11 мая 2023 года в разных районах города. Всем исчезнувшим школьникам от 14 до 16 лет. Об этом сообщает "Мойка78".

- 16-летняя девочка пропала в Выборгском районе. Известно, что ранее школьница уже сбегала из дома, а также состоит на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних, - пишет издание.

Еще одна 15-летняя девочка пропала во Фрунзенском районе города. Школьница ушла гулять и спустя сутки так и не вернулась. Отмечается, что ранее девочка уже поступала подобным образом, но на учете нигде не состоит.

В Невском районе Петербурга пропал без вести 14-летний ученик шестого класса. Он также ранее уже сбегал из дома. Еще один мальчик, ученик девятого класса, пропал в Приморском районе города.

На данный момент сотрудники полиции ведут поиски всех детей.