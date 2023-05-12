Более 170 тысяч тюльпанов высадили на Елагином острове в Петербурге

На Елагином острове высадили 170 тысяч тюльпанов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на Елагином острове высадили более 170 тысяч луковиц 50 разных сортов тюльпанов. Они уже расцвели разными красками. Вскоре жители и гости города смогут насладиться их красотой, так как 20 и 21 мая на Елагином острове пройдет уже одиннадцатый по счету Фестиваль тюльпанов. Об этом рассказали в комитете по культуре Северной столицы.

- Тема этого года — «Парк всех влюбленных». Территорию покроют тысячи цветов. При подготовке к музыкально-флористическому празднику было высажено более 170 тысяч тюльпанов, - рассказали в комитете.

На время фестиваля у парадного входа Елагиноостровского дворца разместится сцена, на которой выступят оперные певцы, оркестры и ансамбли. Они исполнят для гостей мероприятия романтические музыкальные произведения классиков и выдающихся композиторов современности. Посетители услышат звучание кельтских арф, труб и саксофонов.