Проезд по набережной Малой Невки Петербурга закроют с 15 мая

Проезд в пяти районах Петербурга ограничат с 15 и 16 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с 15 и 16 мая 2023 года будут введены ограничения на проезд сразу в пяти районах города. Они затронут Выборгский, Калининский, Красносельский, Невский и Петроградский районы. Об этом автомобилистов предупредили в ГАТИ.

- На время работ по прокладке газопровода с 15 по 23 мая будет закрыт проезд по набережной реки Малой Невки в направлении от Санаторной аллеи к проспекту Динамо. А до 30 мая закроют проезд по набережной реки Крестовки в направлении от проспекта Динамо к 2-й Березовой аллее, - сообщили в ведомстве.

В Выборгском районе с 15 по 18 мая закроют проезд по Кооперативной улице в поселке Парголово. С 16 по 21 мая будет ограничено движение на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы.

Также с 15 мая до 30 июня будет затруднено движение в Калининском районе из-за ограничения проезда по проспекту Науки от улицы Академика Константинова до улицы Веденеева.

Более подробно о всех перекрытиях и схемах проезда можно узнать на сайте ГАТИ.