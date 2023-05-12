Из Пулково в Пензу напрямую можно будет добраться со 2 июня

Первый перелет в этом направлении запланирован на 2 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самолеты из Пулково теперь напрямую будут летать в Пензу. Авиакомпания «Россия» запускает регулярные рейсы в этом направлении. Первый перелет запанирован на 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

- Полеты планируются три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, - говорится в сообщении.

Самолет из Пулково по средам будет вылетать в 10:30, а в пункт назначения пассажиры будут доставлены в 12:40 по местному времени. Отправиться обратно в Петербург можно в 13:35. Самолет приземлится в Северной столице в 15:40.

По пятницам и воскресеньям вылет запланирован на 12:05. В Пензе рейс приземлится в 14:10. Обратно отправиться можно будет в 15:05, и тогда в Петербурге туристы окажутся уже в 17:10.

Летать в Пензу будут самолеты Суперджет 100 в двухклассной компоновке. Он сможет перевозить 87 пассажиров.