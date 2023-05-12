Суд по иску КГИОП обязал РПЦ отреставрировать храм на Загородном проспекте в Петербурге

Суд заставил собственников отреставрировать здание. Фото: Олег ЗОЛОТО

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел иск КГИОП с требованием отреставрировать здание церкви на Загородном проспекте. Иск обращен к Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной церкви. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Флигель», который входит в объект культурного наследия «Подворье Коневецкого монастыря», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Комитет также попросил установить размер суммы, которую собственники должны выплатить за отказ от выполнения обязательств.

Суд обязал церковь в течение 60 месяцев отреставрировать фасады здания. А если ответчики так и не выполнят требование, им придется платить по 30 тысяч рублей штрафа каждый месяц.