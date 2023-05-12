Беглов поздравил медсестер Петербурга с профессиональным праздником Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил медицинских сестер города в профессиональным праздником, который отмечается 12 мая. Градоначальник отметил, что эта профессия отличается гуманностью, а также является символом доброты, милосердия и сильного характера.

- На их плечах – человеческие жизни. Они сопровождают больного с первого и до последнего дня лечения. Весь этот путь они проходят вместе с пациентом, - сказал губернатор.

Беглов напомнил, что в этом году в Петербурге открыли памятник блокадным медикам в память о подвиге врачей, медсестер и санитаров во время окружения фашистами Ленинграда.

- Это памятник всем тем, кто, оставаясь на грани жизни и смерти, находил в себе силы спасать жителей и защитников Ленинграда, - подчеркнул губернатор.

Беглов пожелал медсестрам Петербурга здоровья, оптимизма и успехов в их труде.