17 оригинальных туристических продуктов появилось в Петербурге за месяц Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург очень активно развивается в туристическом направлении. Только за последний год в 26 раз увеличилось количество маршрутов, которые предусматривают посещение общественных пространств и других объектов новой туристской географии. Об этом 12 мая 2023 года сообщили в Смольном.

- Результаты реализации концепции новой культурной и туристской географии Петербурга говорят сами за себя. Сегодня более 370 предложений туроператоров включают посещение атмосферных общественных пространств, музеев, культурных центров, о которых до недавнего времени гости города не знали ничего. Год назад таких маршрутов было всего 14, - отметил глава комитета по развитию туризма города Сергей Кореев.

Так, только за минувший апрель в Петербурге появилось 17 оригинальных туристических продуктов. Сейчас самими популярными местами являются музей Фаберже, Петровская акватория, Новая Голландия и другие.