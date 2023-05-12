22 ретро-трамвая закупит Петербург для туристического маршрута

Город закупает трамваи в ретростиле для маршрутов, проходящих в историческом центре Петербурга Фото: Александр ГЛУЗ

Санкт-Петербург закупит 22 новых трамваев в ретро-стиле для туристических маршрутов по центру города. Контракт на их покупку уже заключен. Это будет транспорт, кузов которого выполнен по мотивам трамвая «Стиляга», популярного в 50-60-х годах в Ленинграде. Об этом 12 мая 2023 года рассказали в Смольном.

- Эти трамваи – уникальная разработка, спроектированная специально для работы в историческом центре Петербурга. Учтены и особенности путей, в том числе - старинного Трамвайного парка №3 на Петроградской стороне. Мы полностью укомплектуем его трамваями в ретростиле, - отметил Александр Беглов.

Хоть внешне трамваи и выглядят, как из середины прошлого века, она оснащены современным оборудованием. В них установят комплекс помощи водителю, полы сделают низкими для удобства маломобильных граждан.

Первые трамваи поступят в Петербург в ноябре этого года, остальные - во втором квартале 2024 года.