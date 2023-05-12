Петербуржцы выплатили почти 1 млрд рублей штрафов за неправильную парковку в 2022 году. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцы пополнили бюджет Петербурга на сумму около одного миллиарда рублей. Автолюбители заплатили штрафы за неправильную парковку на такую сумму в прошлом году. Всего было зафиксировано более 419 тысяч нарушений в зоне платных парковок. Об этом сообщает партия «Яблоко», которая направляла запрос в городской комитет по транспорту.

- Более 69 тысяч штрафов на сумму более 200 миллионов рублей до сих пор не оплачены. А общая сумма всех выписанных штрафов в 2022 году составила 863 миллиона рублей. А доходы в бюджет за счет оплаты парковок составили 958 миллионов, - говорится в сообщении.

За первый квартал текущего года автолюбители успели нарушить правила уже на 386 миллионов рублей. 748 штрафов пока не оплачено. Доход с оплаты парковок за этот период составил 307 миллионов.