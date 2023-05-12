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НовостиОбщество12 мая 2023 13:31

Бесплатные экскурсии по заповедникам проведут для жителей Ленобласти

Первая экскурсия запланирована на 16 мая
Анастасия НУРАДИЛОВА
Бесплатные экскурсии по заповедникам проведут для жителей Ленобласти.

Бесплатные экскурсии по заповедникам проведут для жителей Ленобласти.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области пройдут бесплатные экскурсии по заповедникам для жителей региона. Их будет проводить Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области в рамках Года Команды Знаний. Об этом пишет Online47.ru.

- Первая экскурсия пройдет 16 мая в заказнике «Линдуловская роща». В качестве экскурсовода по экологическому маршруту выступит специалист Дирекции Александр Марунчак, который будет рассказывать историю создания корабельной рощи, - сообщает издания.

Также присутствующим расскажут о животных и растениях, интересных случаях и наблюдениях в заказнике. Прогулку смогут посетить всего 20 человек. Регистрация на экскурсию в «Линдуловской роще» уже открыта.