Бесплатные экскурсии по заповедникам проведут для жителей Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области пройдут бесплатные экскурсии по заповедникам для жителей региона. Их будет проводить Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской области в рамках Года Команды Знаний. Об этом пишет Online47.ru.

- Первая экскурсия пройдет 16 мая в заказнике «Линдуловская роща». В качестве экскурсовода по экологическому маршруту выступит специалист Дирекции Александр Марунчак, который будет рассказывать историю создания корабельной рощи, - сообщает издания.

Также присутствующим расскажут о животных и растениях, интересных случаях и наблюдениях в заказнике. Прогулку смогут посетить всего 20 человек. Регистрация на экскурсию в «Линдуловской роще» уже открыта.