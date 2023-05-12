Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2023 13:39

В Петербурге будут судить мужчину, воткнувшего нож в глаз отчима

Ему не понравилось замечание про неадекватное поведение
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге будут судить мужчину, воткнувшего нож в глаз отчима.

В Петербурге будут судить мужчину, воткнувшего нож в глаз отчима.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, который пытался убить собственного отчима. Инцидент произошел в декабре прошлого года в квартире на улице Седова. Парень напился, и ему не понравилось замечание от отчима о неадекватном поведении. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- В процессе ссоры пасынок схватил со стола кухонный нож и ударил им потерпевшего в область левого глаза, причинив тяжкий вред здоровью, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отчим закричал от боли и шока, и на его крик прибежала мать преступника. Она вызвала полицию и скорую. Было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сейчас оно направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.